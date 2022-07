Senadora Rincón anunció que votará rechazo: “Llegó la hora de atrevernos”

La senadora Ximena Rincón (DC), anunció que votará Rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución que se realizará el próximo 4 de septiembre.

Desde el Congreso, la legisladora afirmó que “es bueno y sano decir, a todos y cada uno de los hombres y mujeres de nuestro país, que hay que hacer un ejercicio de lectura, de reflexión, que nos permita tomar una buena decisión para Chile”.

“Yo he hecho ese ejercicio, he seguido el debate del Pleno, de comisiones, de distintos espacios de intercambio de opinión, y creo, desde la convicción más profunda, que este texto no es bueno para nuestro país”, añadió.

Rincón aseveró que la propuesta de Carta Magna “tiene cosas buenas, nadie puede negarlo. Tener un Estado social y democrático de derecho es algo que la Democracia Cristiana ha impulsado por muchos años. Pero no basta. Tener derechos sociales garantizados es importante y relevante. Pero cuando no tienen financiamiento, y además se les quita el recurso de protección, y se les da una acción de tutela que puede demorar dos años en materializarse, si es que lo logra, es engañar a la ciudadanía”.

“En mi profunda convicción y análisis, creo que Chile se merece una buena y nueva Constitución. Pero no esta que se nos propone”, acusó, remarcando que “esto no es entre derechas o izquierdas, esto no es si votamos la Constitución de Pinochet o la de Ricardo Lagos. Esto es respecto del texto de los convencionales, el texto propuesto el año 2022”.

La parlamentaria aludió al plebiscito de 1998 donde se definió la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet. “Tal como en 1988, aquel 5 de octubre, hombres y mujeres se expresaron de manera valiente y dijeron ‘no’ al país, creo que llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen”, apuntó.

“Y yo por esa razón, porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños, y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía de Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad, voy a votar Rechazo”, sentenció.

Respecto a la Junta Nacional donde la DC definirá su postura como partido, Rincón pidió respaldo a la libertad de acción solicitada en una carta de expresidentes de la falange. “Espero podamos tener un proceso serio, pero muchos líderes se han expresado, entonces será inevitable que cada uno vaya por su opción”, remarcó.