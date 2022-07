Experimentos Escénicos Espaciales: una novedosa propuesta de danza y teatro desde Valparaíso

“E. Experimentos Escénicos Espaciales” es el nombre del proyecto liderado por la bailarina, profesora de danza y chinchinera, Camila Guerrero Escobar, junto al actor, director y guionista, Hugo Castillo Marchant, ambos de la Región de Valparaíso. Se trata de una plataforma digital de investigaciones escénicas que nació durante el 2011 con el objetivo de desarrollar laboratorios prácticos que intervengan espacios públicos y privados de la cotidianidad, por medio de performances artísticas en la vía pública que mezclan la danza, el teatro y la música.

Tras 11 años de trabajo levantando este tipo de actividades al aire libre, totalmente autogestionadas y sin fines de lucro, ambos creadores de esta iniciativa postularon al Fondart, siendo este proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2021 Fondo de Emergencia Transitorio, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

De esta manera, iniciaron una ardua labor que consistió en sistematizar estas experiencias, generando un relato que explicara el sentido del proyecto y pusiera en valor los testimonios de los actores, bailarines y diferentes profesionales de las artes y otras áreas que decidieron sumarse a estas performances artísticas urbanas y que, durante la pandemia, continuaron desde los hogares de cada participante.

El proceso del proyecto derivó en dos productos culturales, por una parte, una investigación escrita compuesta de una introducción, dos capítulos y conclusiones, además de un breve documental de 32 minutos donde Camila y Hugo narran el trabajo que llevaron a cabo durante una década. Estos dos resultados se encuentran disponibles en la página web www.experimentosescenicosespaciales.cl, que a su vez contiene mayor información de sus autores, próximas actividades y datos de contacto.

Al respecto, Camila Guerrero expresó que “lanzar este proyecto es sumamente importante porque significa una nueva etapa en nuestro trabajo, que tiene relación con sistematizar y visibilizar lo que hemos hecho todos estos años, sin duda es muy emocionante verlo plasmado. Era un anhelo que teníamos con Hugo hace tiempo, es difícil muchas veces parar y darse el tiempo de observar todo lo que haces”.

En tanto, Hugo Castillo comentó que “llegar a esta etapa es algo impactante porque uno se encuentra no solo con el material del trabajo hecho, sino también con un sentido político, esto es de darse cuenta del lugar que estamos en el mundo, que no tiene que ver solo con lo puramente artístico, sino más bien, al mismo tiempo, cómo transitamos en el sistema. Por necesidades de la vida, existen instituciones que validan ciertas creaciones y a veces incluso los hegemonizan, que, si bien sirve para un lado, hay otro trabajo en los márgenes que a mí me gusta observarlo y yo siento que nosotros nos hicimos cargo de eso, presentado esta propuesta”.

Consultados por la continuidad a este trabajo, ambos artistas informaron que durante agosto esperan realizar una convocatoria para desarrollar un nuevo laboratorio que estará centrado en la realización de estas intervenciones de danza y teatro en escaleras de Valparaíso. Para más información, los detalles se darán a conocer en su página web o a través del Instagram @experimento.escenico.espacial

Experimentos Escénicos Espaciales – documental en Youtube:

https://bit.ly/3IDhtsQ

Instagram: https://bit.ly/3nWmlA2