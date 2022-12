Boric tras fallo de La Haya por el Silala: “Chile fue por certeza jurídica y la obtuvo”

El Presidente Boric, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se refirió al dictamen en La Moneda, acompañado de representantes de los tres poderes del Estado.

El Mandatario primeramente agradeció “al equipo que ha sido parte de este caso por su entrega, profesionalismo y seriedad, y por dar continuidad a una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno”.

Boric remarcó que “el fallo de La Haya ha sido categórico, Chile fue por certeza jurídica y la obtuvo”.

“Se reconoce que el uso que históricamente que ha hecho y hace Chile de las aguas del Silala está conforme al uso equitativo y razonable que establece el derecho internacional”, indicó.

“El fallo establece que Chile no debe compensación alguna a Bolivia por el uso que ha hecho de las aguas del Silala”, puso de relieve.

“En cuarto lugar, y nos parece importante para las relaciones de aquí a futuro, se confirma que existe un deber de cooperación respecto al uso de las aguas ante la existencia de un posible daño significativo, lo que para Chile tiene importancia para el futuro uso y las actividades que se puedan hacer respecto del Silala, que eventualmente entrañen riesgos”, complementó.



De esta manera, el Presidente afirmó que “nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia de la Corte. Hemos obtenido la sentencia jurídica que fuimos a buscar, y los temas en disputa han quedado resueltos de manera definitiva, bajo el derecho internacional, conforme a las pretensiones de Chile”.



Al concluir, Boric insistió en que “la voluntad de nuestro país es continuar trabajando con la hermana República de Bolivia, habiendo resuelto este asunto. En un espíritu de buena vecindad, de colaboración e integración. En todos los temas que requieren la cooperación entre ambos estados, profundizando nuestros lazos y dándole continuidad al trabajo que se inició en el gobierno anterior, en lo que se conoce como la agenda de los 12 puntos, en las cuales además durante este mandato hemos estado avanzando y teniendo acercamientos con el gobierno del presidente Luis Arce”.



“Podemos, después de este fallo, enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, potenciando la cooperación para contribuir al desarrollo de nuestros países y pueblos”, complementó.



Ante los dichos del canciller de Bolivia, Rodrigo Mayta, quien afirmó que el fallo resultó favorable a su país, Boric recalcó que “lo que nosotros sostuvimos desde un comienzo, es que el río Silala era un curso de agua internacional, y que por lo tanto se regía por el derecho internacional consuetudinario, y que Chile había hecho y hace un uso equitativo y razonable de estas aguas en virtud del derecho internacional. No exigimos nada más, y eso ha sido concebido por la Corte. Por lo tanto, nos declaramos satisfechos”.



Finalmente, repitió que “está en nuestra intención profundizar las relaciones y mejorarlas, es un vecino relevante para nosotros. Tenemos muchos temas que trabajar en común, lo veíamos a propósito de la visita del presidente del Perú, los desafíos que tenemos con estados fronterizos, en particular lo que refiere a la seguridad, la migración, como enfrentamos en conjunto el crimen organizado, el combate a la crisis climática, colaborar entre estados para el beneficio de nuestros pueblos”.



“Por nuestra parte, existe toda la voluntad de trabajar con la mejor disposición con el Estado de Bolivia”, sentenció.

