Cae proyecto que buscaba instalar central termoeléctrica en Limache

A través de un documento enviado a Paola La Rocca Mattar, directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, la empresa Cerro El Plomo S.A., titular del proyecto «Central Ciclo Combinado Los Rulos», renunció a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que la autorizaba a instalar una termoeléctrica en el sector rural de Los Laureles, en la comuna de Limache.

“Vengo en renunciar a todos los derechos y obligaciones que emanan de la RCA N°78/2017 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de nuestra representada, modificada en lo pertinente por la Resolución Exenta N°202299101481/2022, que acogió parcialmente recursos de reclamación en su contra”, señaló la empresa, en documento firmado por Victoria Salinas y Javier Pujol.

Entre los argumentos entregados por Cerro El Plomo S.A., se indicó que la iniciativa no se ha ejecutado materialmente en parte y/o fase alguna y que, a la fecha, no existen procedimientos de fiscalización o sanción iniciados por la Superintendencia del Medio Ambiente respecto del proyecto. A ello agregan que no hay medidas provisionales aplicadas al mismo, motivo por el cual adoptaron la decisión de no perseverar en la ejecución el proyecto.

Con esta decisión se da fin a un largo camino que debió transitar el proyecto, que incluyó una serie de trámites judiciales para revertir la Resolución de Calificación Ambiental emitida el año 2017 y que tuvieron como protagonistas a organizaciones medioambientales, a los municipios de Limache, Villa Alemana, Olmué y Quilpué, además de la propia comunidad, que se manifestó a través de diversas marchas.

Cabe recordar que el proyecto «Central Ciclo Combinado Los Rulos» consistía en dos turbinas a gas natural, con una potencia de 540 MW, y se pretendía emplazar en un área rural de Limache, específicamente en un predio de 153 hectáreas que es atravesado por un gasoducto que suministraría gas desde GNL Quintero y Argentina, y por la línea de transmisión Cardones-Polpaico, por donde se iba a inyectar la energía generada.

Esta noticia fue celebrada por el alcalde de Limache, Daniel Morales, quien señaló que “es una gran noticia y un primer paso fundamental para que el proyecto no se lleve adelante. Estamos hablando de que la empresa Cerro El Plomo ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la renuncia a la ejecución del proyecto, la que tiene que ser analizada por el SEA, que tiene que tomar una resolución”.

“Pero claramente ya hay una renuncia efectiva por parte de quien es el mandante, que llevaba adelante el proyecto de termoeléctrica Los Rulos, para no ejecutar el proyecto. Es una gran noticia para la comuna de Limache, para la provincia de Marga Marga y para todas las personas que han manifestado su oposición al proyecto“, agregó.

También sostuvo que “aquí no hay que olvidarse que las organizaciones sociales, las comunas, las autoridades comunales, las autoridades regionales, transversalmente, hemos manifestado nuestra oposición al proyecto. Y en esta lógica, ver que se genera este proceso de renuncia, para nosotros es claramente una gran noticia“.

Por su parte, la alcaldesa (s) de Villa Alemana, Karen Poblete, señaló que “acá hubo una comunidad completa movilizada: municipios, vecinos y vecinas, organizaciones sociales y medioambientales, respecto a lo que sería el emplazamiento de la termoeléctrica Los Rulos en nuestra provincia de Marga Marga, dadas las consecuencias ambientales y a la salud de las personas”.

De igual forma, sostuvo que “nos enteramos de la noticia que la empresa no seguiría adelante con este proyecto, situación que no hubiese sido posible sin la lucha y la comunidad organizada que durante tanto tiempo ha sostenido una ferviente oposición, a propósito de megaproyectos que traen consecuencias a la salud, al medio ambiente y a la calidad de vida de las comunidades”.

“Esta noticia, sin duda, representa una victoria para todas aquellas personas que sobrellevamos una lucha durante tanto tiempo respecto al emplazamiento de estas megaindustrias en las comunidades donde habitamos y donde no tienen ningún tipo de consideración con sus habitantes. Hacemos un llamado a la comunidad organizada a que se mantenga alerta y así evitar nuevas zonas de sacrificio”, concluyó.

