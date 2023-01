Con molestia en Competencia Folclórica por reprogramación, finalizó Festival del Huaso de Olmué

La agrupación Ankaly, con el tema “El carnaval de los abuelos” se alzó como la gran vencedora en la LII edición del Festival del Huaso de Olmué, finalizado este domingo 22 en el escenario del parque “El Patagual”.

La segunda posición fue para Voces de Aysén por “Donde Vive el Agua”, mientras que la tercera posición se la djudicó el grupo los Bravos de Talca por su canción “Vivan Los Campos”.

Los tres grupos recibieron premios en dinero y el guitarpin, simbolo del certamen.

Pero no todo fue felicidad entre los ganadores. Una desición adoptada por TVN impidío que la ceremonia de premiación se efectuara una vez terminado el show de Bombo Fica – como estaba planificada originalmente – dando paso a Santaferia y relegando a los folkloristas al cierre de la jornada.

“Nosotros íbamos igual que en las noches anteriores, pero se acercaron acá, minutos antes, y nos dijeron que por un problema técnico tenía que venir Santaferia primero. Eso significa que nos tiran al último”, comentó Romina Ñúñez, una de las participantes de este año.

“¿Quién va a estar viendo a las 2 de la mañana la competencia? No sentimos los parientes pobres del festival, los ninguneados… Es como una excusa hacer la competencia; esos son nuestros pensamientos ahora, porque no entendemos. Es una falta de respeto… Nos parece extrañísimo que en este nivel pasen estos problemas técnicos”, añadió.

Por su parte el destacado folclorista José Arturo Chávez del grupo Voces de Aysén, con más de 50 años de trayectoria, añadió: “Son momentos muy complejos los que se viven. He venido muchas veces a Olmué, he ganado, me he ido sin nada. Esta vez iba todo bien, pero nos topamos con esta ‘sorpresa’, que creo que no está correcta. A mí me pasó esto mismo el 2016. Yo había renunciado al festival por esto”.

“Hoy no quiero perjudicar a mis compañeros, y tampoco queremos dañar al festival, porque queremos al festival… Lamento mucho lo que está pasando. Así no dan ganas de estar. Imagínate que a alguien van a premiar, y va a estar solo arriba”, dijo.

Desde TVN, entregaron su versión de los hechos, señalando que “La mesa de audio de la competencia folclórica arrojó una falla técnica y tuvimos que resetear el sistema, lo que nos obligó a configurarla nuevamente con las sesiones de cada uno de los participantes”.

“Esto lleva un tiempo considerable, lo que nos obligó a invertir el orden de las presentaciones, teniendo que adelantar el show de Santa Feria y luego la premiación de la competencia”, añadieron.

Como era de suponer, la ceremonia de premiación de los ganadores se efectuó con un Patagual practicamente vacio, en lo que fue calificado por todos como “una ofensa al folklore chileno”.

About Post Author