Con peak de sintonía, Luis Slimming triunfó en el Festival del Huaso de Olmué

Con una exitosa presentación y peak de sintonía, el humor de Luis Slimming debutó en escenarios de envergadura al lucirse con una afiatada rutina en el Festival del Huaso de Olmué.

Con una actuación llena de temas cotidianos, políticos y familiares, el artista se basó en bromas sobre el mandatario Gabriel Boric y los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, lo que causó la risa del público.

Sin embargo, no todo para el humorista fue felicidad sobre el escenario. En medio de la actuación, quedó en blanco debido a los nervios, sin embargo rápidamente logró reponerse y logró continuar su rutina sin dificultades.

Cabe destacar que al termino del show, “Don Comedia” como se hace llamar, utilizó la música utilizda por el humorista Alvaro Salas, en sus presentaciones :“Espero que no se enoje porque no pretendo robarle la cortina, fue a modo de homenaje, un chiste, fue un fan el que la hizo”, dijo el humorista en conferencia de prensa. “Una vez lo entrevisté y creo que le tiré la talla sobre el tema, pero no se lo pedí formalmente”, reveló sobre el supuesto permiso para usar este gesto.

Durante su presentación Luis Slimming logró 16,8 puntos de sintonía, con peaks de 18.4 unidades, entre las 00:00 a las 00:47 horas, transformándose en el artista más visto del certamen olmueino.

«Por si me pasaba la wea de la luz, yo venía preparado»

