Concejo municipal de Limache se manifiesta en desacuerdo con la eventual declaratoria de zona típica para la avenida Urmeneta

Durante los días 29 y 30 de noviembre, el Consejo de Monumentos Nacionales instaló el Parque Brasil un módulo para que propietarios y propietarias puedan manifestar su opinión respecto a la eventual declaratoria de avenida Urmeneta como Zona Típica y ha dispuesto un correo electrónico para la recepción de comentarios. Sobre esa posibilidad, hoy se manifestó el concejo municipal de la ciudad.

Álvaro Zamora, concejal del Partido Socialista (PS) comentó que era necesario discutir una posición: “se dio un debate que era necesario, porque el municipio debía tomar una posición respecto a una iniciativa que nace desde un grupo de ciudadanos, que quiere incorporar el polígono de la avenida Urmeneta en una declaratoria de Zona Típica (…) Tenemos mucho resquemor a que esta declaratoria de Zona Típica afecte a los vecinos, en particular por lo que significa encarecer costos, aumentar plusvalía, que podría derivar en aumento de contribuciones; mayores complicaciones. Con todos estos argumentos y antecedentes, tanto a favor y en contra, yo voté rechazo de un pronunciamiento a favor”.

La consulta a propietarios y propietarias no es vinculante, pero su realización es obligatoria en el marco del proceso que se desarrolla (para su análisis). El tema fue discutido este miércoles en el concejo municipal limachino y 4 de 7 participantes se manifestaron en desacuerdo con la posibilidad de que la avenida Urmeneta sea declarada Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo dependiente del Ministerio de las Culturas y el Patrimonio.

Joel González, concejal de Limache manifestó su opinión respecto al proceso: “yo voté a favor de la declaratoria de Zona Típica, ya que creo que es un instrumento que favorece el impulso de la economía local y el turismo, que pone una cuota de protección importante a aquellas viviendas que tienen una fisionomía de estructura arquitectónica tradicional, que es lo que tratamos de resguardar dentro del espacio patrimonial de Limache. Además, creo que se ha logrado desmitificar varios temores como el que las personas no pueden vender sus propiedades, que no pueden restaurarlas, y para eso existen fondos concursables para aquellas personas que quieren pintar las fachadas o generar algún tipo de reparación, por lo tanto, creo que esta es una muy buena oportunidad para los vecinos del sector y la comunidad de Limache”.

El alcalde de la comuna, Daniel Morales, comentó: “la votación de hoy evidencia que no existe consenso respecto al tema. De acuerdo con la reglamentación del Consejo de Monumentos Nacionales para la determinación de la declaratoria de una zona típica se necesita la opinión del municipio. En esa línea, nosotros lo que hicimos fue colocar sobre la mesa en el debate del concejo el hecho de la conveniencia o no de generar esa declaratoria. Claramente existen dos posiciones, una a favor y otra en contra. En lo particular yo voté rechazando la propuesta de declaratoria de Zona Típica, fundamentalmente porque hoy día existe un Plan Regulador que está en proceso de tramitación y genera la adecuada protección a los inmuebles de carácter patrimonial, no afectando aquellos inmuebles que no son patrimoniales. Cuando el subsecretario de Patrimonios estuvo en nuestra comuna el año 2021, nosotros fuimos muy explícitos y le dijimos que lo que nosotros queremos proteger y que es el sello de la avenida Urmeneta claramente es la arboleda”.

El proceso iniciado por el Consejo de Monumentos Nacionales debiese finalizar y arrojar novedades durante las próximas semanas.

