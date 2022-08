Contraloría indica que es procedente pago de deuda histórica a funcionarios del zoológico de Quilpué

Miguel Espinoza no solo lleva toda una vida trabajando en el zoológico, además, es quien asumió la responsabilidad de representar a sus compañeros y compañeras en una lucha que más de una vez creyeron perdida. Hoy, después de una larga espera, finalmente se les confirmó que ya no existen trabas para concretar el pago de las remuneraciones que en su momento debieron percibir.

“Para nosotros es un día muy especial, porque se da por finalizado un tema que venía prácticamente hace más de siete u ocho años; eran nuestros derechos como trabajadores y gracias a la administración actual hemos logrado un acuerdo. Primero que nada y gracias a dios, finalizamos esto de forma positiva y los trabajadores creo que estamos todos contentos con este término. Costó muchísimo, pero gracias a la labor que hizo todo el conjunto del municipio, la parte remuneraciones, jurídico y la misma alcaldesa, logramos un buen acuerdo y estamos felices por eso”, indica Miguel Espinoza, presidente de la asociación de funcionarios del zoológico municipal de Quilpué.

Los 17 funcionarios y funcionarias recibirán un total de $236 millones y fracción, cifra que se calculó en base a una proyección que hizo la dirección de recursos humanos en torno a ciertos beneficios que les hubiera correspondido percibir de haber sido funcionarios municipales desde el año 2014.

Indicar que desde que asumió, en cumplimiento a los dictámenes de contraloría, la actual administración expresó su voluntad de restituir los respectivos beneficios a los trabajadores, y es por ello que se acordó llevar a cabo una transacción extrajudicial que, si bien fue aprobado en primera instancia por el Concejo Municipal, posteriormente y mientras se tramitaba el respectivo decreto, fue cuestionada por la Dirección de Control Municipal lo que motivó que se abriera un procedimiento en contraloría. Así lo explica Xavier Palominos, director de Asesoría Jurídica del municipio.

“La Dirección de Control, en uso de sus atribuciones, procedió a representar el decreto alcaldicio atendido a que, a su juicio, en su interpretación, no procedía que la municipalidad llegara a transacciones extrajudiciales con los trabajadores del zoológico, cuestión que esta dirección de asesoría jurídica no compartió. De ahí que se abrió un procedimiento en Contraloría Regional de Valparaíso por la cual se le pidió a este organismo que finalmente dirimiera la diferencia que existía de interpretación entre la Dirección de Control y la Dirección de Asesoría Jurídica y el día 19 de agosto la contraloría se pronuncia indicando que es procedente celebrar estas transacciones con los funcionarios del zoológico, toda vez que dichos acuerdos se efectuaban en cumplimiento de los dictámenes que la misma contraloría había reiterado ya desde el año 2014. Por lo mismo, no acoge la posición del director de control y también rechaza la presentación de los concejales Neira, Olguín y Aranda que también solicitaron un pronunciamiento al mismo organismo. De tal manera que, con este dictamen, ya podemos dar curso a las transacciones extrajudiciales con los funcionarios del zoológico, y lo que procede ahora es tramitar el decreto, firmar los documentos correspondientes y, en definitiva, pagar lo que corresponde.”

La alcaldesa Valeria Melipillan, indicó que este “dictamen de contraloría ratifica el actuar de la municipalidad respecto del pago adeudado a los trabajadores del zoológico y la restitución de sus derechos pecuniarios que les fueron negados por la administración anterior. Quiero destacar el trabajo realizado por nuestro asesor jurídico y recursos humanos ya que desde el año pasado han hecho diferentes análisis jurídicos para llegar a este punto. A pesar de que está situación fue impugnada por ciertos concejales y la dirección de control, hoy día se ratifica y respalda el quehacer municipal y finalmente se logra la restitución de los derechos y el pago de las sumas que se le adeudaban a los trabajadores del zoológico, así que estamos muy contentos y esperamos que hoy día los trabajadores se sientan reparados frente a la injusticia que vivieron por más de siete años.”

Cabe recordar que desde el año 2014, la contraloría en diversos dictámenes le ordenó al municipio regularizar la situación de los ex trabajadores del zoológico, hoy día funcionarios municipales. Ello en razón de que su vinculación contractual anteriormente era a través del Código del Trabajo, cuestión que la contraloría reprochó y ordenó a la municipalidad que se incorporaran a la dotación, sea como funcionarios municipales de planta o a contrata; de hecho, recientemente, la contraloría estableció la responsabilidad administrativa del ex alcalde por este tema.

Si bien entre el año 2020 y 2021 los funcionarios comenzaron a sumarse a la dotación municipal, quedaron pendientes los beneficios pecuniarios que les hubiera correspondido percibir de haberse cumplido el dictamen a tiempo, desde el año 2014 al 2020.

Miguel Espinoza destacó que, entre los trabajadores, hay funcionarios que llevan 25 o 30 años cumpliendo labores en el zoológico, algunos a la espera de jubilarse y que estaban sumamente esperanzados con este acuerdo,

“La gente afuera no sabe en detalle cómo se trabaja en el zoológico, y hoy en día hay gente que lleva 30 años. Le hemos dedicado toda una vida al cuidado de los animales, haciendo muchas veces malabares porque los recursos siempre son escasos, entonces el trabajo siempre ha sido bastante arduo, pero se ha trabajado con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Vemos que de aquí en adelante hay mucha esperanza de que las cosas vayan mejorando y bien por la comuna de Quilpué que se ha caracterizado por el zoológico. Creo que de aquí en adelante por parte de la autoridad hay un cuidado, una responsabilidad y creo que va bien encaminado, así que feliz por eso y esperamos también un recambio ya que la mayoría de nosotros está por sobre los 60 años, a punto de jubilar, así es que esperamos que haya una renovación como en todo trabajo. Ya hemos cumplido una etapa durante muchísimos años, hemos puesto todo nuestro empeño, nuestra fuerza y de hecho hay dos o tres personas que por el trabajo pesado que hemos hecho todos estos años ya están por jubilar y en condiciones de salud bastante complejas, también en ese sentido hay una preocupación el último tiempo por parte de la alcaldesa, por brindarnos todas las herramientas para poder desempeñarnos en el trabajo como corresponde.”

