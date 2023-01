DGMN no autoriza fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar

La Dirección General de Movilización Nacional determinó suspender el lanzamiento de fuegos artificiales en Viña del Mar para toda la región de Valparaíso, ya que la pirotecnia que iba a ser utilizada “no cumple” con las condiciones de seguridad necesarias.

“El Banco de Pruebas de Chile comunicará a la empresa Hong Kong Rengo que los productos presentados a recertificación no cumplen con las condiciones de seguridad correspondientes bajo la siguiente conclusión: No cumple. No mantienen condiciones de seguridad necesarias atribuibles a condiciones de almacenamiento y antigüedad de fabricación del producto”, estableció la autoridad técnica.

La decisión responde a un documento emitido por la empresa Pirotecnia Igual, de España, que manifestaba su preocupación por el estado en que se encuentran todos los artificios pirotécnicos exportados a Chile durante el 2019, pese a que tenían como fecha de caducidad el 2024.

“La carta revela una serie de antecedentes tales como posibles explosiones de las bombas dentro de los morteros, posibles casos de fallas en el funcionamiento de bombas de diferentes tamaños y otras situaciones de similar naturaleza”, dice el documento del Instituto de Investigaciones y Control, al que tuvo acceso T13.

Los fuegos artificiales se compraron para ser utilizados en las celebraciones de la región de Valparaíso y debieron ser sometidos a una serie de pruebas luego que se determinara que excedieron su plazo para ser usados.

Desde la Dirección General de Movilización Nacional explicaron que se tomaron

muestras para realizar una serie de detonaciones.

Patricio Carillo, director general de Movilización Nacional, afirmó este martes que “la empresa desde un principio sabe que tiene sus fuegos artificiales vencidos conforme a la legislación nuestra (…) Los fuegos artificiales se encontraban en Melipilla, se tomó el muestreo y se van a trasladar a Copiapó para poder, esas muestras, hacerlas detonar y ver si están conformes a lo que indica el fabricante en cuanto a su contextura, a su almacenamiento y otros más”.

About Post Author