Don Francisco se despide de la Teletón: «Creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado»

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, por medio de una carta a El Mercurio anunció que finalizó la conducción de la Teletón tras liderar más de cuatro décadas.

“Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten”, cita el escrito.

Asimismo recordó los inicios de esta gran campaña “cuando comenzamos en 1978, era imposible imaginarse qué era lo que podíamos lograr entre todas y todos (…) Teletón es el fruto de la solidaridad de todo un país”, citó.

“Teletón es un legado colectivo que enorgullece a Chile. Le pertenece a todo el país y tenemos motivos de sobra para sentirnos todos orgullosos de lo que hemos logrado, actuando en comunidad y con solidaridad”, subrayó.

“Hoy, nuevas generaciones asumen distintos liderazgos, apoyados y acompañados por la experiencia y vivencias que hemos adquirido(…) y nada de esto sería posible sin el generoso aporte que, en estos 43 años, y en los que vendrán, han brindado, brindan y seguirán brindando las y los chilenos y todas las personas que viven en este país. Es algo que nos hace bien a todos, todos los días”, profundizó.

About Post Author