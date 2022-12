Encuentran cadáver calcinado en incendio de Colliguay

Un hombre fue encontrado muerto, con su cuerpo calcinado durante la mañana de este viernes tras el incendio de Colliguay en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.

La víctima de unos 57 años, cuya identidad se presume, podría corresponder al ciudadano Marcelo Molina, este jueves fue reportado por voluntarios de Bomberos como una de las personas que se negó a salir del sector, pese a las advertencias de Onemi, Conaf y los propios voluntarios. Fue encontrado sin vida en el sector de Cerro Viejo, en dirección hacia El Molino.

Sobre el lamentable hecho se refirió el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien aclaró que las causas del deceso se encuentran en proceso de investigación.



“La información preliminar que tenemos es que esta persona intentó ingresar para ayudar a uno de sus vecinos, porque es una persona que habita acá en el sector y lamentablemente no pudo salir”, indicó a canal 24 horas el encargado de Emergencia de la Municipalidad de Quilpué, Boris Bravo.

Por otro lado, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán también se refirió al fallecimiento de esta persona en Colliguay.

“Cuando recorrimos tratando de evacuar a los vecinos, los vecinos no querían dejar su hogar, no querían dejar sus animales, y bueno, lamentablemente, tuvo en este caso una consecuencia fatal. Hoy día ciertamente, el fuego está lejos de las casas, y Conaf lo que nos ha señalado es que están trabajando en cortafuegos, y el fuego está avanzando solamente por el lado forestal. Esperamos que no tenga que repetirse una situación de evacuación”, concluyó la jefa comunal.

