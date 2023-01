Fito Paez, humoristas y nuevos integrantes del jurado fueron oficializados para Viña 2023

Este mediodía se dieron a conocer quienes serán los nuevos

protagonistas que darán vida al 62 Festival Internacional de la Canción de Viña de Mar. La noticia

fue entregada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien anunció a uno de los más grandes

músicos latinoamericanos de todos los tiempos, Fito Páez. Además , la edil conversó con los

animadores del certamen María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

En la jornada, también se despejó la parrilla completa del humor y se informó sobre los nuevos

integrantes del jurado.

De esta forma, la autoridad edilicia confirmó la presencia del rosarino Fito Páez quien se

presentará el miércoles 22 de febrero en la Quinta Vergara. El artista se destaca entre los más

grandes músicos argentinos y quien ha batido todos los récords de conciertos agotados. Es el

primer músico rock latinoamericano en recibir el prestigioso galardón internacional Master of Latin

Music otorgado por Berklee College of Music en Boston. En 2021 recibe la distinción de Latin

Grammy a la excelencia musical, completando nueve distinciones de este tipo y un Grammy

Award.

En Viña del Mar presentará sus grandes éxitos y parte de su exitosa gira “El Amor 30 años Después

del Amor Tour”, donde el rosarino reversiona el disco “El Amor Después del Amor”, la placa más

vendida en la historia del rock argentino y que recientemente cumplió 30 años. Según lo

adelantado por el músico, el trabajo incluirá nuevos arreglos y variadas novedades que será

presentado en vivo y en directo para todo el mundo en Viña 2023.

El humor será nacional e internacional

En tanto, los encargados de entregar humor las seis noches del festival serán: Daniel Alcaíno con

su personaje de Yerko Puchento; Rodrigo Villegas; Belén Mora; Pamela Leiva; Fabrizio Copano y

la argentina Laila Roth. Por primera vez, tres mujeres en el humor sobre el escenario de la Quinta

Vergara. Por otro lado, cuatro de estos seis artistas son debutantes absolutos, puesto que tanto

Rodrigo Villegas como Fabrizio Copano ya tuvieron un exitoso paso por este escenario, en 2017.

Daniel Alcaíno (Yerko Puchento) El actor que ha participado en múltiples películas, teleseries y

programas de televisión con sus exitosos personajes será uno de los debutantes en el Festival de

Viña del Mar. Yerko Puchento estará en el escenario de la Quinta Vergara con su humor

irreverente que ha permanecido absolutamente vigente en Chile.

Otro de los comediantes confirmados es Rodrigo Villegas. El actor se inició en el grupo “Los Cuatro

Octavos” y se ha hecho conocido además por múltiples personajes, todos originarios del

programa de TV “Morandé con Compañía”. En su anterior paso por Viña (2017) el comediante

recibió dos Gaviotas.

Belén Mora, La actriz y comediante se ha destacado con sus participaciones tanto en espacios

de humor en televisión como distintos espectáculos en vivo, donde ha mostrado con gran éxito

su versatilidad en el género. Acaba de estrenar a través de una plataforma internacional de

streaming su espectáculo de Stand up “Soy Latina”.

Otro de los nombres que figura en la parrilla para este año es el de Pamela Leiva. Comediante

chilena quien debutó en TV en el 2009 a través del reality de época “1810” de Canal 13. Tras su

paso por ese programa, Pamela llega al Stand up paulatinamente mostrando su hilarante rutina

a diferentes públicos con gran éxito. Todo esto le valió ser invitada a la Teletón 2018 y el Festival

de Olmué del año 2020, entre otros eventos.

Fabrizio Copano también dirá presente en el certamen. El comediante si bien saltó a la fama en

el 2009 como parte del elenco de “El Club de la Comedia”, con el tiempo su carrera asciende y

se internacionaliza llevándolo al escenario de Viña en 2017 donde recibió todos los premios del

público. El artista ha realizado múltiples presentaciones en el extranjero con rutinas emitidas por

importantes plataformas de streaming.

La figura internacional en el humor será Laila Roth. Oriunda de la ciudad de Santa Fe, en 2010 se

traslada a Buenos Aires para iniciar un camino de la mano del Stand up. Allí se prepara con

importantes comediantes y actores argentinos, además de estudiar las artes del clown y el teatro.

Su nombre es considerado por la prensa trasandina, entre los más populares del último tiempo,

siendo invitada a espacios de televisión local y a la pantalla internacional a través del programa

Comedy Central. A ello se suman innumerables giras que prueban el éxito de sus rutinas.

