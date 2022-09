Gobierno hace positivo balance de jornada de votación: Valoró alta participación

Poco antes de las 14:00 horas de este domingo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dio a conocer un primer balance de lo que ha sido la jornada donde se realiza el plebiscito de salida.



Vallejo comenzó refiriéndose al transporte público gratuito que está funcionando en la capital y en otras regiones del país. Al respecto, expresó que “tenemos tanto en la Región Metropolitana, como en las regiones con transporte regulado, un 70% de aumento del flujo de transporte público”.



Lo que significa, de acuerdo a la ministra, “un esfuerzo que ha sido preparado con anticipación y que está teniendo buenos resultados en esta jornada, como lo comprometimos como Gobierno, a través de nuestro Ministerio de Transporte y en conjunto con Metro, que está teniendo un 6% también de aumento de flujo respecto a la última jornada importante de participación en la segunda vuelta presidencial”.



La secretaria de estado reafirmó el llamado a totas y todos los ciudadanos a concurrir a votar, pues “es muy importante: jóvenes, mujeres, hombres, personas mayores, que asistan a votar”.



EXCUSAS PARA NO VOTAR



La ministra Vallejo también se refirió a las largas filas que se han registrado en las diferentes comisarías del país, para excusar el no sufragar el día de hoy.



Al respecto, insistió en que “la única excusa que se requiere el día de hoy para asistir a la comisaría es que estén a más de 200 km de distancia de su lugar de votación. Ninguna otra más”.



“Para evitar largas filas, insistir que solo aquellos se requieren ante la comisaría. Después, a los que estén bajo las otras tres excusas posibles, como condición de salud o impedimento grave, (ellos) no requieren la asistencia y la justificación ante las comisarías durante el día de hoy. Ellos o ellas serán convocados citados a través de los juzgados de policía local cuando se determine aquello”, informó.



BALANCE POSITIVO



Por otro lado, Vallejo calificó como un balance positivo el de esta jornada “no solamente por la alta participación de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también porque están funcionando nuestra instituciones”.



“Tanto el Servel ha estado funcionando, los locales de votación. Queremos agradecer obviamente a todos quiénes están contribuyendo a que esta jornada sea participativa, sea asegura, sea tranquila, sea democrática y también, los esfuerzos como Gobierno que hemos hecho”, añadió.



Vallejo destacó que hay “un comité operativo funcionando de las 6:30 de la mañana, aquí en La Moneda y en todas las regiones, encargado a través de nuestro Ministerio del Interior, donde está Metro, policías, Justicia, Transporte. En fin, todos los servicios que están involucrados en que esta jornada sea exitosa”.



“Tendremos un segundo balance, a cargo de nuestros subsecretario del Interior, a las 3 de la tarde, para que también pueda darle mayor detalle del monitoreo que hemos estado desarrollando en todas las regiones del país”, cerró.

About Post Author