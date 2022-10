Muere Robbie Coltrane, el actor que interpretaba a Hagrid en ‘Harry Potter’

Este viernes 14 de Octubre ha fallecido Robbie Coltrane a los 72 años, el queridísimo actor que interpretaba a Hagrid en Harry Potter. Así lo ha confirmado Reuters. «Fue un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, y que le ha hecho recibir un río de cartas de fans cada semana durante los últimos 20 años», ha dicho su agente en un comunicado.

El portavoz también expresó su agradecimiento al personal del hospital Valley Royal de Larbert, en las cercanías de Edimburgo, y pidió «respeto y privacidad» para la familia del intérprete en estos momentos tan difíciles.

Coltrane era un actor británico de cine y televisión escocés famoso por sus apariciones como Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter y también como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond GoldenEye (1995) y The World Is Not Enough (1999), y como el Dr. Eddie «Fitz» Fitzgerald en la serie televisiva británica Cracker, durante los años 1990.

Sin duda su papel estrella fue en la saga de Harry Potter como el semi-gigante Hagrid, con el que obtiene reconocimiento y popularidad por parte del público más joven y es reconocido en las jóvenes generaciones. Gracias a este papel obtuvo una nominación a los premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA), en concreto por su trabajo en la primera adaptación de las novelas de la autora británica J. K. Rowling.

