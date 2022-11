No va más. “El Indio” se retirá del humor

El ex integrante del dúo humoristico “Dinamita Show”, Mauricio Medina, también conocido como “El Indio”, señaqló la ma{ana de este lunes que dejará los escenarios y se apartará del humor debido a los problemas de salud que le ha traído la diabetes.”Me retiro por varias cosas: primero porque encuentro que la prensa en este país no fue respetuosa conmigo. Para que no me pregunten más: no voy a volver con ‘El Flaco’ (Paul Vásquez), y también para que vean lo que yo hago solo”, indicó.

Hace algunas semanas, el humorista sufrió la amputación de uno de los dedos de su pie, situación que habría influido en su decisión, ya que a través de sus redes sociales, Medina comunicó que su retiro del humor “para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado”.

En un live de Instagram, “El Indio” volvió a confirmar que no realizará ni tampoco se juntará nuevamente con Paul Vásquez, “El Flaco”, además indicó que “no lo va a perdonar”:“El Flaco nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentira y eso no lo es grave, lo grave es que haya levantado la voz en mi casa, estando mi señora y mi hija ahí. Y eso no se lo voy a perdonar”.

Respecto a lo que serán sus últimas fechas que ya se encuentran agendadas, el comediante sostuvo que cumplirá y que tiene un buen repertorio, además que se “encuentra bien de la cabeza”.

“El Indio” adelantó que fijará una fecha para su show de despedida, el que espera que sea a lo grande.

