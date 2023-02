Rock-pop reflexivo y social: la propuesta de Enzo Salvador y su primer single

Enzo Salvador es un joven compositor, cantante y músico oriundo de Quilpué, Región de Valparaíso, que a través de su proyecto musical que fusiona el sonido del rock, el pop y el indie, expresa las experiencias de lo cotidiano, con una crítica social al sistema que repercute individualmente. Y de este proceso creativo y también personal nace “Ida y vuelta”, su primer single como solista, ya disponible en Spotify y las diferentes plataformas digitales.

“Soy una persona que necesita pasar tiempo solo, aunque sea en mi cabeza. Por lo mismo en esta canción quise describir la idea de alejarse, pero no a raíz de un problema personal con un otro. Describe la sensación de emprender un viaje en solitario para solucionar cosas con uno mismo, para luego regresar y ser mejor para los demás. Viajar es simple en el sentido de ir y volver, pero complejo si pensamos en el cambio que significa para uno la experiencia del mismo”, expresó el artista.

Para este músico regional, “Ida y vuelta” tiene un valor en particular, por tratarse de su primer lanzamiento como solista. “Es especial, porque esta es una de las primeras canciones que, en cuanto a composición, finalicé muy rápido. La verdad es que me gustó mucho el resultado. Estoy dando este paso con seguridad, eso me tiene tranquilo”, afirmó el compositor.

La autoría, composición y producción musical de este sencillo es original de Enzo Urrutia Ramos (Enzo Salvador). En tanto, Benjamín Sobenes tocó el piano y Andrea Rojas el bajo. La grabación y mezcla fue realizada por Adolfo Painian en Estudio Antinao y la masterización quedó en manos de Sebastián Riquelme Pérez.

Esta entrega musical de Enzo Salvador es el primer hito de varios proyectos que está preparando para el presente año. “La canción ‘Ida y Vuelta’ es parte de un EP de cuatro canciones que serán lanzadas en el transcurso del primer semestre de este año, mientras me mantengo tocando en vivo con mis músicos, para así prepararme bien pensando en una gira de lanzamiento en el segundo semestre”, concluyó el músico quilpueíno.

Enzo Salvador – Ida y vuelta (single en Spotify):

Instagram Enzo Salvador:

https://www.instagram.com/enzosalvador_musico/

