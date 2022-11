SIP de Carabineros incauta 355 plantas de marihuana que eran cultivas hasta en tazas de baño

La cantidad de 355 plantas de marihuana fueron incautadas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la Tercera Comisaría de los Andes, en procedimiento llevado a efecto en el Campamento Bicicross con lo que se impidió la comercialización de una importante cantidad de dosis entre microtraficantes y adictos de la comuna.

Estas matas van desde los 10 centímetros hasta 1.80 metros, las que estaban siendo cultivadas directamente en la tierra, en maceteros e incluso en tazas de baño.

Conforme a los antecedentes de prensa, las diligencias se desarrollaron en virtud a información reciba tiempo atrás y a una denuncia por amenaza con arma de fuego por venta de droga que se acogió durante un patrullaje por dicho sector.

Por tal motivo se tomó contacto y dio cuenta al fiscal de turno, Fabián Garrido, quien autorizó llevar a cabo diligencias investigativas para corroborar ambos hechos.

Fue así como durante la mañana los carabineros de la SIP concurrieron hasta el Campamento Bicicross, ubicado en la ribera sur del río Aconcagua y al poniente del Puente David García, logrando visualizar plantas de cannabis sativa detrás de un precario inmueble al fondo del mencionado lugar.

Allí se entrevistaron con una de las personas que indicó ser la dueña y autorizó el ingreso voluntario, confirmando la existencia de las matas del alucinógeno que estaban en medio de malezas y eran regadas con agua extraída desde el Canal Sila que pasa junto a ese terreno.

En el inmueble había otros dos habitantes, a todos quienes se les consultó sobre las plantas respondiendo que no eran de ellos, limitándose a decir que pertenecían a un sujeto que ya no vivía en el lugar y que no conocían, sin dar mayores explicaciones.

Pero con la evidencia encontrada y la respuesta que no fue nada convincente los funcionarios de la SIP detuvieron a las mujeres de iniciales E.C.G.R., de 40 años, y M.A.B.G., de 38; y al hombre J.A.P.G., de 26.

Formalizados.

Los tres aprehendidos fueron posteriormente trasladados al Juzgado de Garantía de Los Andes, realizándose la audiencia en la que el fiscal Ricardo Reinoso los formalizó por el delito de cultivo de cannabis sativa contemplada en la Ley de Drogas y solicitó fecha para la realización de un procedimiento abreviado o discutir medidas cautelares.

Conocidos lo expuesto por los intervinientes y la petición del Ministerio Público, la magistrado Valeria Crosa fijó la nueva audiencia para los primeros días de enero del próximo año, a la vez de establecer un plazo de investigación de 4 meses, tras lo cual los imputados recobraron su libertad y deberán comparecer en la fecha comunicada.

