Sólo el 6 de febrero se sabrá si se autoriza la feria de las 40 horas

Sólo el próximo 6 de febrero se sabrá en definitiva si habrá autorización municipal para la realización de la tradicional feria que acompaña a la festividad religiosa de la Virgen de las 40 horas.

Pese a que en primera instancia el consejo municipal se pronunció por 6 a 1 en contra de autorizar el funcionamiento de dicha feria, será el día 6 de febrero en que – luego de conocer los informes policiales sobre el tema – se adoptará una desición definitiva.

Así lo confirmó a diario Crónica el alcalde de Limache, Daniel Morales quien dijo que los motivos para no permitir el funcionamiento pasan por una tematica de seguridad y convivencia interna con la comunidad “claramente la festividad de las 40 horas no es como la fiesta del Tomate ( de un sólo dia) sino que es un evento de 7 u 8 dias donde tenemos participación de comerciantes que vienen generalmente desde afuera. No son sólo comerciantes locales sino que sobre el 70 por ciento son personas de afuera y eso genera transtornos importantes en la comunidad de la población Lenox, Villa Queronque, Galilea, Garibaldi que so0n secciones que están muy cerca del estadio y el hospital que se ve perjudicado en su funcionamiento habitual”. Morales qgregó que todos esos elementos llevan a que -si podemos evitarn esta actividad – obviamente lo vamos a tratar de hacer.

Morales dijo que hoy en dia el comercio, que antiguamente es la gran convocante de esta feria y en donde no había oportunidad de comprar en otros lugares, hoy ha ido cambiando bastante. “hoy tenemos muchos locales comerciales a nivel local donde la gente puede comprar, existe la compra en linea, la posiibilidad de conectividad con otras ciudades también ha mejorado, entonces claramente hoy día ese no es foco y no queremos tampoco que la fiesta pierda esa esencia religiosa”

Pese a todo el alcalde señaló que esto está sujeto a las condiciones de seguridad, “eso fue lo que conversamos en el consejo y es lo que vamos a dilucidar el día 6 de febrero” dijo el edil.

Conceptos similares expresó el concejal Luis Bravo quien señaló que su posición se basa netamente en materias de seguridad “no olvidemos que la feria de las 40 horas, a diferencia de otras ferias, se prolonga por mayor cantidad de tiempo y consta de mas de 700 puestos. Gran parte de esos puestos no son de Limache. Yo fui partidario que el día 6 de febrero se entregará un informe con los antecedentes que surgirán de una conversación entre la municipalidad y Carabineros para ver si vamos a tener el aporte y los apoyos respectivos de seguidad y ahí la desicion inicial podría modificarse. No es un tema que esté absolutamente cerrado.” señaló Luis Bravo.

La feria que acompaña la festividad religiosa de las 40 horas ya es una tradición en Limache, oportunidad en que el comercio no tradicional aprovecha para vender productos de diversa índole.

