Ya abrió sus puertas “La Comarca” de Villa Alemana que reubicó a cerca de 200 comerciantes informales

La alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, junto a autoridades locales y regionales inauguró un nuevo polo comercial y de desarrollo humano, “La Comarca”, donde fueron reubicados cerca de 200 comerciantes informales y donde el municipio invirtió más de $230 millones.

La alcaldesa Javiera Toledo sostuvo que “esperábamos mucho el poder inaugurar este proyecto, que nos fue muy difícil, es un proyecto que requiere solamente inversiones municipales, invertimos $230 millones, mano de obra municipal, fue un programa completo para la revitalización y el fomento productivo esta comuna donde también vemos los polos de desarrollo no tan solo económico sino también humano”.

Toledo agregó que “hoy día además demostramos que el poder ayudar al comercio ambulante, no verlo como un problema, sino como oportunidades para tener más emprendedores y emprendedoras, se puede hacer de una manera diferente. Creo que eso es lo que queremos hoy transmitir que todos y todas los que vinieron acá sepan que el comerciante ambulante hoy día tiene posibilidades en Villa Alemana para poder capacitarse, para tener herramientas y que tengamos un puesto además digno”.

La Delegada Presidencial, Sofía González, señaló que “junto al gabinete regional representando a nuestro presidente, Gabriel Boric, hemos concurrido a Villa Alemana a saludar y a reconocer el trabajo que se está haciendo a propósito de abordar problemáticas, como es el comercio ambulante, desde una mirada transformadora y de cuidados. Sabemos que en este tipo de iniciativas todos ganan, quienes salen de la calle para poder ejercer su trabajo de manera digna, con mejores condiciones, abandonando muchas precariedades que se viven cuando y por otro lado también los vecinos y vecinas de Villa Alemana que recuperan espacios públicos”.

Por su parte, Andrea Ortiz, presidenta de la Feria Persa Estación que funcionará en el lugar dijo que es “un orgullo primero que nada, fueron 10 meses de espera full con altos, bajos, pasamos muchas emociones, esto fue como un reality, vivimos muchas cosas, pero finalmente nos sentimos contentos de llegar hasta aquí porque ya no hay que correr en las calles, no hay que estar viendo tu mercadería que te la quiten, las personas ya no tienen que tener miedo, ya que ahora van a estar seguras en el lugar donde se encuentran”.

Mientras que, el Delegado Presidencial de la provincia de Marga Marga, Fidel Cueto, expresó que “creo que es un tremendo ejemplo para toda la provincia, para todas las comunas de ella y también para toda la región. Yo creo que esto se puede replicar, porque es algo que es inédito de esta forma, con este formato. Es necesario decir que el comercio ambulante o comercio mal llamado ambulante cierto se generan los 80’ por una tremenda crisis económica y nunca se ha podido erradicar de ninguna de las ciudades donde se ha presentado. Por lo tanto, esto es una gran oportunidad de poder mostrar que se pueden hacer cosas al respecto. Y yo quiero relevar algo que es muy muy importante, que lo vimos con la con la alcaldesa que es trabajar también con el corazón”.

Finalmente, el concejal por Villa Alemana, Marcelo Góngora, indicó que “más que una sola propuesta como esta, es un plan integral que ha desarrollado el municipio. Para poder abordar uno de los problemas más importantes que hay hoy día y de preocupación de la comunidad, que es el tema del comercio ambulante, que en estricto rigor es comercio ilegal. Y hoy día lo que se ha hecho es abordar desde un plan integral”.

Asistieron a la inauguración la alcaldesa Javiera Toledo junto al Concejo Municipal de Villa Alemana; la Delegada Presidencial de Valparaíso, Sofía González; el delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto; gran parte del gabinete regional ministerial de la región de Valparaíso; dirigentes sociales de la comuna; y villalemaninos y villalemaninas.

El centro comercial estará ubicado en Buenos Aires 550 a un costado de la línea férrea y albergará los rubros de bazar, paquetería, frutas y verduras, artesanía, una barbería, foodtrucks e inclusive cervecerías, en un área construida de 1.108,55 mt2 de una superficie total 4.232,75 mts2. El lugar funcionará de lunes a sábado desde las 10:00 a las 18:00 horas.

