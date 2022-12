Yosef Salvo presentó su nuevo disco “Lamento” y lanzó su propia cerveza artesanal

Interpretando todas las canciones de su último disco “Lamento” y lanzando además su propia marca de cerveza artesanal, que lleva el mismo nombre de su reciente álbum, el cantautor italiano radicado en Olmué, Yosef Salvo, presentó en vivo este trabajo musical en la Residencial Mediterránea “B&B” de Viña del Mar. Se trató de un evento íntimo y familiar donde el artista compartió en todo momento con los presentes, quienes disfrutaron tanto de sus temas propios como de diversos clásicos de la balada italiana.

Sobre este concierto, el compositor regional expresó que “me siento muy contento, el show resultó bien, ahora estoy justamente haciendo una gira por diversas ciudades de Chile, esta fue la séptima presentación de este proceso y la verdad que ya estoy tomando mucha más confianza, compartir con el público es algo que me encanta”.

Consultado por su último disco “Lamento”, el cantante olmueíno dijo que “es un álbum de baladas italianas, pero también tiene mucho de la música chilena y latinoamericana, he sentido mucho la influencia de lo latino. Además, es muy nostálgico, ya que escribí este disco cuando pasé por un mal momento, cuando estuve enfermo. Yo creo que ese sentimiento de no sentirme al cien por ciento se nota, pero hoy ya me siento mucho mejor, ya estoy recuperándome de todo”.

Los asistentes al show disfrutaron la música de este artista italiano-chileno. Una de ellas fue Marina Casella, italiana pero radicada en Argentina, quien por una invitación de amistades conoció a Yosef y su música en esta actividad. “La presentación me encantó, se nota la pasión que transmite cuando canta, me gustó mucho, estuvo entretenido y aplaudimos todas sus canciones. La música me pareció muy buena, la mezcla que hace de todos los géneros, una buena combinación”, expresó la participante en este evento.

De esta manera, Yosef Salvo sigue cerrando un 2022 cargado de música con más shows en vivo y otras noticas que dará a conocer prontamente. “Ahora el foco está en continuar con la gira, hoy viernes 16 estaré tocando en una feria en Limache, el 17 de diciembre me presentaré en San Felipe y el 23 de este mes estaré cantando en Concón. También estoy trabajando en el videoclip del single ‘Lamento”, el nombre del disco, que cuando tengamos la fecha exacta de lanzamiento lo estaremos informando por mis redes sociales”, concluyó el músico.

Yosef Salvo – Lamento (disco en Spotify):

