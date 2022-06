IPC de Mayo fue de 1,2%: inflación anual llega a 11,5%, la mayor desde hace 28 años

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo anotó un incremento mensual de 1,2%, que se encuentra dentro de las expectativas proyectadas por el mercado.



Además, la variación acumulada en lo que va del año llegó a 6,1% y el alza a doce meses es de 11,5%, su mayor nivel desde julio de 1994, hace 28 años.



Diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y dos incidieron de forma negativa.



Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%), con 0,386 puntos porcentuales (pp.), y transporte (2,2%), con 0,313 pp.



Entre las divisiones con incidencia negativa destacó comunicaciones (-0,3%), con -0,012 pp.



La división de alimentos y bebidas no alcohólicas anotó aumentos mensuales en sus once clases. La más importante fue pan y cereales (1,6%) que incidió 0,072pp., mientras que hortalizas, legumbres y tubérculos (2,5%) contribuyó con 0,069pp.

De los 76 productos que componen la división, 62 presentaron alzas en sus precios, siendo el más relevante la bebida gaseosa (4,8%), con una incidencia de 0,052pp., seguido de pan (1,6%), con 0,038pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,346pp.



En la división de transporte se consignaron alzas mensuales en siete de sus diez clases. La más importante fue transporte de pasajeros por aire (21,3%) que aportó 0,200pp., seguida de combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal (2,0%), con 0,074pp. De los 24 productos que componen la división, 15 consignaron alzas en sus precios, destacando servicio de transporte aéreo (21,3%), con una incidencia de 0,200pp., seguido de gasolina (1,9%), con 0,058pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,080pp.



Mientras que en la división de comunicaciones se registraron descensos mensuales en una de sus dos clases. La clase que descendió fue equipos telefónicos (-3,4%) que aportó -0,012pp. De los seis productos que componen la división, solo uno consignó bajas en sus precios. Este fue equipo de telefonía móvil (-3,4%), con una incidencia de -0,012pp.