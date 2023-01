Chile Vamos se baja de mesa de seguridad tras indultos de Boric

Molestia causó en Chile Vamos el anuncio de la Presidencia de que el Mandatario indultará a 10 personas condenadas por delitos en el marco del estallido social y al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna.

Parlamentarios del bloque ya habían advertido a La Moneda de que no apoyarían una medida de este tipo. Ante esto, la bancada de diputados de la UDI suspendió de manera indefinida su participación en mesa de seguridad tras la decisión del Gobierno.



La bancada de diputados RN anunció que se restará también de la mesa de seguridad.



El jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri, dijo que “las señales son importantes y evidentemente la mesa de seguridad queda en suspenso desde este momento. Presidente estos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad”, consignó Emol.



El jefe de los diputados RN, Andrés Longton, sostuvo que “es inaceptable que mientras hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está desbordada, usted indulte a delincuentes condenados. Es decir, mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el Gobierno en esas condiciones”.



El senador Manuel José Ossandón (RN) expresó que “no me voy a retirar de la mesa de seguridad, porque es un compromiso país que no puede estar condicionado a nada, pero ya que está indultando a delincuentes, espero que ahora revise los casos de carabineros y de personal militar involucrado, porque la ley pareja no es dura”.



El senador Rojo Edwards, del Partido Republicano, indicó que “es indignante ver cómo el Presidente Boric y su gobierno indemnizan e indultan a delincuentes e incluso a un terrorista. Los delincuentes celebran este fin de año con una verdadera fiesta y quiero decirle al Presidente Boric que no hay acuerdo posible en temas de seguridad si no cambia esta actitud pro delincuencia que está demostrando”, consignó Emol.

En Evópoli, el subjefe de la bancada, Jorge Guzmán, manifestó que “es inaceptable que mientras el Gobierno promueve una mesa de seguridad, paralelamente esté haciendo indultos a aquellos que cometieron delitos tan graves como homicidio frustrado (..) esto es incoherente e inconsecuente, por ese motivo nosotros nos restamos de la mesa de seguridad que está impulsando el Gobierno”.

