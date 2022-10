Colo Colo campeón: ganó a Coquimbo y bajó la anhelada estrella 33

Futbol, Coquimbo Unido vs Colo Colo. Fecha 28, campeonato Nacional 2022. Los jugadores de Colo Colo celebran su gol contra Coquimbo Unido durante el partido de primera division disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. 23/10/2022 Andres Pina/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Colo Colo. 28th turn, 2022 National Championship. Colo Colo's players celebrate their goal against Coquimbo Unido during the first division match held at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile. 23/10/2022 Andres Pina/Photosport