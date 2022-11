Felipe Avello descartó regresar al Festival de Viña del Mar 2023

Felipe Avello fue uno de los números que destacó en el humor de la sección de la madrugada, algo que llenó de risas a los asistentes del Teatro Teletón en las primeras horas del sábado. Sin embargo, el comediante analizó más allá de su presentación, también habló de los rumores que lo postulan al Festival de Viña del Mar 2023.

En conversación con los medios de comunicación, Avello reveló si regresaría a la Quinta Vergara próximamente, postulándose para la parrilla humorística del evento viñamarino.

Al ser consultado si quiere estar en Viña del Mar 2023, el ex SQP reconoció que solo “volvería de vacaciones” y que no está en sus planes cercanos pisar el escenario más importante de la ciudad jardín.

“Es que no me gusta ponerme nervioso y en esas instancias te pones nervioso. No me gusta ponerme nervioso”, expresó en tono relajado Felipe Avello.

