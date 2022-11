Yoys libera “Soltera”, uno de sus sueños tras haber estado en coma

“Soltera” es el nombre del nuevo sencillo de la cantante nacional, Yoys, ya disponible en Spotify y las diferentes plataformas digitales, junto con su videoclip oficial, publicado en Youtube. Siguiendo la línea musical de sus anteriores sencillos, en esta entrega la artista se refiere a su alma gemela, pero esta vez desde otra perspectiva, que surgió cuando la artista vivió un complejo estado de salud.

Cabe recordar que esta música comenzó su carrera artística luego de un difícil episodio que vivió cuando sufrió una encefalitis herpética, que la tuvo entre el 12 de diciembre del 2016 y el 6 de febrero del 2017 en coma. Tras despertar de ese estado y vivir un largo período de rehabilitación, afortunadamente pudo salir adelante, momento en que adoptó a la música en su vida, la vía que hoy le permite expresar todas sus reflexiones frente a esta experiencia.

Sobre este nuevo sencillo, Yoys comentó que “indica cómo es mi alma gemela (la música) el único ser apto para entregarle mi amor. En esta letra y música describo perfectamente un día entero en coma y como yo no quería volver a estas tierras, porque veía por todo lo que iba a pasar para llegar a este día, lo veía bien difícil, imposible cada paso, un cambio total de mi ser y menos quería pensar en llegar a conocer a mi alma gemela sin buscarla”.

Con respecto a la idea que da vida al videoclip, la cantante expresó que “en coma pude ver cómo volvía soltera a estas tierras y que vivía en ella. Yo solo me dejo llevar por mis sueños, ellos me ayudan a recordar cada escena de ese coma, donde me veo como en el video, en un departamento sola cantando disfrutando, en Viña del Mar, la ciudad que me recibió apenas me dan el alta, porque nadie me podía cuidar Santiago en casa, así que mi tía pidió vacaciones para cuidarme con mi abuelita”.

La producción musical del single (arreglos, grabación, mezcla y masterización) de “Soltera” fue realizada por Aldo Jarufe de Instinto Music, mientras que la dirección, asistencia de cámara y edición fueron realizadas por José Miguel Alvarado de Leonel Films. De esta manera Yoys sigue avanzando en su carrera musical, con un próximo sencillo programado para diciembre del presente año y nuevas sorpresas musicales que revelará el 2023.

Yoys – Soltera (videoclip en Youtube):

Yoys – Soltera (single en Spotify):

Redes sociales Yoys:

Instagram: https://bit.ly/3MTxVGZ

Spotify: https://spoti.fi/3LYYaus

Youtube: https://bit.ly/3lKXY7d

